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Глава Среднего Урала дал две недели на решение проблем по обращениям свердловчан к президенту РФ

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев дал региональному правительству почти три десятка поручений по вопросам переданных ему президентом РФ обращений свердловчан на «Прямую линию с Владимиром Путиным». Об этом сообщает департамент информполитики губернатора региона.



Обращения жителей Среднего Урала президент России передал врио губернатора во время рабочего визита в Екатеринбург.



«Вы уже, наверное, слышали, что администрация сейчас проводит анализ вопросов, которые поступили от граждан в ходе телевизионной «Прямой линии». Немало вопросов и по Свердловской области, и по Екатеринбургу. Я вам это все передам и хочу, чтобы вы лично этим занимались», — сказал В. Путин.



Среди почти трех десятков поручений, подписанных накануне вечером главой региона, — решение вопросов, связанных с оценкой состояния и ремонтом многоквартирных домов, качеством коммунальных услуг, оказанием социальной помощи. Кроме того, в адрес властей поступило несколько сигналов, схожих с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий: граждане жалуются на задержки с выплатой зарплаты на предприятиях.



К главе государства обратились жители Екатеринбурга, Белоярского городского округа, Нижней Салды, Тавды, Нижнего Тагила и других свердловских муниципалитетов.



На то, чтобы доложить Евгению Куйвашеву, как решены проблемы уральцев, или как минимум представить механизм решения по сложным вопросам, вице-губернаторам дано не более двух недель.



Напомним, после вмешательства областных властей и надзорных ведомств работники Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий уже начали получать долги по заработной плате. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже сообщил журналистам, что президент России высоко оценивает оперативность и эффективность, с которой Е. Куйвашев решает проблемы граждан.

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