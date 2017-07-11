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Глава Южного Урала Борис Дубровский посетил стенд РМК на выставке «Иннопром-2017»
11 июль 2017 (11:43)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. В рамках визита на международную промышленную выставку «Иннопром-2017» губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил стенд Русской медной компании. Об этом сообщает пресс-служба РМК.
Председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин продемонстрировал главе Южного Урала горнодобывающие и металлургические предприятия РМК, представленные на стенде с помощью технологий виртуальной реальности. Особо внимание Борис Дубровский уделил челябинским активам компании.
Напомним, на выставке «Иннопром-2017» Русская медная компания представила бизнес-концепцию «Умная медь», включающую инновационный подход ко всем аспектам производства и корпоративной социальной ответственности.
Председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин продемонстрировал главе Южного Урала горнодобывающие и металлургические предприятия РМК, представленные на стенде с помощью технологий виртуальной реальности. Особо внимание Борис Дубровский уделил челябинским активам компании.
Напомним, на выставке «Иннопром-2017» Русская медная компания представила бизнес-концепцию «Умная медь», включающую инновационный подход ко всем аспектам производства и корпоративной социальной ответственности.
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