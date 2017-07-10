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МВД упростило порядок регистрации автотранспорта в ГАИ

УрБК, Москва, 10.07.2017. С 10 июля вступает в силу приказ МВД «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрации транспортных средств», упрощающий регистрацию автомобилей в ГАИ. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД РФ.



Приказ вводит ряд изменений в правила регистрации автотранспортных средств и регламент по оказанию этой услуги. Так, при регистрации автомобиля в ГАИ автовладельцу не требуется предъявлять полис ОСАГО. Сотрудники ГИБДД самостоятельно проверят его наличие через систему межведомственного электронного взаимодействия.



Еще одним нововведением стала мера, упрощающая регистрацию автотранспортных средств, номера которых подверглись изменению из-за коррозии, износа или ремонта. В ГИБДД отмечают, что такой транспорт будут регистрироваться при возможности его идентификации.



Людям с ограниченными физическими возможностями теперь будет легче регистрировать свои автотранспортные средства. Например, инвалидов по слуху будут теперь принимать с сурдопереводчиком, а по зрению — со своей собакой-поводырем.



В соответствии с новым приказом при подаче заявления на регистрацию через Единый портал госуслуг владельцы автотранспортных средств предоставляют автомобиль сразу на площадку осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов.



Также приказ отменяет привязку к месту жительства при восстановлении регистрации. Так, если регистрация была прекращена или аннулирована, после устранения причин собственник может восстановить ее в любом регистрационном подразделении ГАИ.

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