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Челябинск из-за забастовки сотрудников ЧелябГЭТ может остаться без общественного транспорта

УрБК, Челябинск, 10.07.2017. Челябинск из-за забастовки сотрудников ЧелябГЭТ может остаться без трамваев и троллейбусов. Об этом говорится в сообщении на странице в соцсети «Подслушано Челябинский транспорт».



Согласно сообщению, охрана трамвайного и троллейбусного депо, а также конечных станций готова заблокировать выезды транспорта на маршруты. Всего на час, но и это способно нарушить график движения в городе. Причина забастовки — невыплата заработной платы сотрудникам предприятия с апреля этого года.



«Уважаемые кондукторы и водители, просьба понять наши действия и не препятствовать, ведь они направлены на то, чтобы нас услышали и начали решать ситуацию. Люди с апреля месяца не могут получить свои деньги. А обещаниями, что выдадут на днях, сыт не будешь и коммунальные услуги не оплатишь», — говорится в сообщении.



Акция запланирована на 11 апреля 2017 года.

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