В Академическом районе стартует Всероссийская студенческая стройка

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. В Академическом районе 8 июля 2017 года пройдет церемония начала Всероссийской студенческой стройки и одновременно День Семьи, Любви и Верности. Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академический».В 2017 году Всероссийская студенческая стройка «Академический» состоится в восьмой раз. В ней примут участие девять отрядов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.В этом году праздник совпал с Днем Семьи, Любви и Верности. Студенты строительных отрядов из разных городов России подготовили увлекательную концертную программу для жителей.Мероприятие начнется у памятного знака участникам студенческих отрядов, участвовавших в строительстве района Академический с 12.00 до 14.00. С 16.00 начнется концерт, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности.