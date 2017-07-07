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В Академическом районе стартует Всероссийская студенческая стройка
7 июль 2017 (17:04)
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. В Академическом районе 8 июля 2017 года пройдет церемония начала Всероссийской студенческой стройки и одновременно День Семьи, Любви и Верности. Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академический».
В 2017 году Всероссийская студенческая стройка «Академический» состоится в восьмой раз. В ней примут участие девять отрядов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
В этом году праздник совпал с Днем Семьи, Любви и Верности. Студенты строительных отрядов из разных городов России подготовили увлекательную концертную программу для жителей.
Мероприятие начнется у памятного знака участникам студенческих отрядов, участвовавших в строительстве района Академический с 12.00 до 14.00. С 16.00 начнется концерт, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
В 2017 году Всероссийская студенческая стройка «Академический» состоится в восьмой раз. В ней примут участие девять отрядов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
В этом году праздник совпал с Днем Семьи, Любви и Верности. Студенты строительных отрядов из разных городов России подготовили увлекательную концертную программу для жителей.
Мероприятие начнется у памятного знака участникам студенческих отрядов, участвовавших в строительстве района Академический с 12.00 до 14.00. С 16.00 начнется концерт, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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