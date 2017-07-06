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В Екатеринбурге таможенники изъяли 1,2 тысячи контрафактных игрушек Hasbro Inc
6 июль 2017 (17:32)
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. При проведении таможенного контроля екатеринбургские таможенники изъяли партию детских игрушек из Китая. В наименовании данного товара было использовано обозначение, практически неотличимое от товарного знака компании «Хасбро, Инк» (Hasbro Inc), США (ТЗ «Friendship is magic»). Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Документы, разрешающие использование данного товарного знака, у декларанта отсутствовали.
О выявленном факте таможня информировала представителя правообладателя — ООО «Союзпатент» (г. Москва). Правообладатель заявил, что обнаруженный при таможенном контроле товар обладает признаками контрафактности.
На основании заявления, поступившего от представителя правообладателя, таможней возбуждено административное дело. Товар с признаками контрафактности в количестве 1 224 штук изъят. Дальнейшую судьбу игрушек и меру ответственности юридического лица определит суд.
Документы, разрешающие использование данного товарного знака, у декларанта отсутствовали.
О выявленном факте таможня информировала представителя правообладателя — ООО «Союзпатент» (г. Москва). Правообладатель заявил, что обнаруженный при таможенном контроле товар обладает признаками контрафактности.
На основании заявления, поступившего от представителя правообладателя, таможней возбуждено административное дело. Товар с признаками контрафактности в количестве 1 224 штук изъят. Дальнейшую судьбу игрушек и меру ответственности юридического лица определит суд.
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