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Демобилизованные солдаты получили приглашение работать на ПНТЗ
4 июль 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. 29 выпускников корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» завершили обязательную службу в подшефной Группе ЧТПЗ воинской части, расположенной в поселке Горный Щит Свердловской области.
«Торжественная встреча демобилизованных солдат прошла в Образовательном центре, где их ждали родственники, друзья, белые металлурги Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) и педагоги. Все ребята получили приглашения работать в цехах Белой металлургии — Финишном центре, электросталеплавильном комплексе «Железный Озон 32», трубопрокатных и трубоволочильных цехах ПНТЗ», — сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
Соглашение между Группой ЧТПЗ, командованием ВВС и ПВО Центрального военного округа и правительством Свердловской области было подписано в 2012 году. За это время службу в воинской части в поселке Горный щит прошли 177 выпускников проекта «Будущее Белой металлургии».
«Торжественная встреча демобилизованных солдат прошла в Образовательном центре, где их ждали родственники, друзья, белые металлурги Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) и педагоги. Все ребята получили приглашения работать в цехах Белой металлургии — Финишном центре, электросталеплавильном комплексе «Железный Озон 32», трубопрокатных и трубоволочильных цехах ПНТЗ», — сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
Соглашение между Группой ЧТПЗ, командованием ВВС и ПВО Центрального военного округа и правительством Свердловской области было подписано в 2012 году. За это время службу в воинской части в поселке Горный щит прошли 177 выпускников проекта «Будущее Белой металлургии».
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