Сотрудник ПНТЗ вошел в число лучших инженеров России

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. Сотрудник Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) стал лауреатом конкурса «Инженер года-2024» по версии «Инженерное искусство молодых». Начальник службы отгрузки готовой продукции и полуфабрикатов электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» Павел Сорокин получил диплом, сертификат и серебряный знак «Профессиональный инженер России», сообщает пресс-служба первоуральского предприятия.Жюри конкурса присудило металлургу высокое звание за существенные профессиональные результаты и личный вклад в развитие предприятия. Павел Сорокин подал и внедрил в производство более 20 рационализаторских предложений, направленных на повышение качества, надежности и долговечности механизмов кранов для их безаварийной работы, а также на улучшение условий труда.При личном активном участии специалиста на ПНТЗ реализованы проекты по переводу кранов на радиоуправление в одном из производственных цехов, разработка и внедрение твердо-пластичной электропроводящей смазки в цехе по производству труб нефтяного сортамента для исключения износа механизмов кранов и другие инициативы.«Павел Сорокин — яркий пример молодого эффективного лидера, вовлеченного в систему непрерывных улучшений на производстве. Начав работать на ПНТЗ посадчиком, а затем нагревальщиком металла, он применил свои высокие профессиональные знания на практике, проявил инициативу по улучшению технологических процессов, что позволило ему уверенно двигаться по карьерной лестнице. Мы ценим предложения сотрудников, направленные на улучшение производительности и повышение экономической эффективности, и рады, что экспертное сообщество объективно оценивает профессионализм металлургов ПНТЗ», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.Отметим, что конкурс «Инженер года» проводится как для молодых специалистов до 30 лет, так и для тех, кто имеет стаж работы на инженерных должностях не менее пяти лет. Целью конкурса является повышение привлекательности инженерной профессии, а также демонстрация достижений и опыта лучших специалистов страны.