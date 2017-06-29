Новости дня
На Урале «МегаФон» начал распродажу смартфонов для тарифов «Включайся!»
29 июнь 2017 (12:13)
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. Пользователи новых тарифов «Включайся!» компании «МегаФон» в Уральском регионе могут купить более 60 смартфонов по специальной цене. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.
В акции участвуют смартфоны Samsung, ASUS, HTC, Huawei, Lenovo и ZTE.
«Идеальным вариантом для общения станет Samsung J5 Prime. Смартфон выделяется режимом энергосбережения, который отключает фоновые приложения, уменьшая расход заряда аккумулятора. А также светосильным объективом с диафрагмой F1.9, что позволяет получать отличные снимки даже при низкой освещенности. 13-мегапиксельная камера гарантирует четкость изображения и проработку мельчайших деталей», — рассказали в пресс-службе.
Samsung J5 Prime продается в интернет-магазине «МегаФона» по специальной цене 9 990 руб., что на 3 тыс. руб. меньше средней стоимости по рынку.
Для того, чтобы купить смартфон по спеццене, нужно пользоваться одним из тарифов линейки «МегаФон — Всё включено S, M, L, XL, VIP» или «Включайся! Пиши, Слушай, Говори, Общайся, Смотри, Премиум»; подключить опцию «Бонус на счёт». Бонус в размере 3 тыс. руб. будет зачислен на счет мобильного телефона после покупки устройства.
Подробности акции и перечень смартфонов можно посмотреть на сайте «МегаФона».
Напомним, в конце мая «МегаФон» представил новую тарифную линейку «Включайся!», которая не имеет аналогов. Она учитывает реальные интересы цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Включённый в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствуют интересам клиента. Поэтому тариф «Включайся!» не содержит избыточных услуг.
В акции участвуют смартфоны Samsung, ASUS, HTC, Huawei, Lenovo и ZTE.
«Идеальным вариантом для общения станет Samsung J5 Prime. Смартфон выделяется режимом энергосбережения, который отключает фоновые приложения, уменьшая расход заряда аккумулятора. А также светосильным объективом с диафрагмой F1.9, что позволяет получать отличные снимки даже при низкой освещенности. 13-мегапиксельная камера гарантирует четкость изображения и проработку мельчайших деталей», — рассказали в пресс-службе.
Samsung J5 Prime продается в интернет-магазине «МегаФона» по специальной цене 9 990 руб., что на 3 тыс. руб. меньше средней стоимости по рынку.
Для того, чтобы купить смартфон по спеццене, нужно пользоваться одним из тарифов линейки «МегаФон — Всё включено S, M, L, XL, VIP» или «Включайся! Пиши, Слушай, Говори, Общайся, Смотри, Премиум»; подключить опцию «Бонус на счёт». Бонус в размере 3 тыс. руб. будет зачислен на счет мобильного телефона после покупки устройства.
Подробности акции и перечень смартфонов можно посмотреть на сайте «МегаФона».
Напомним, в конце мая «МегаФон» представил новую тарифную линейку «Включайся!», которая не имеет аналогов. Она учитывает реальные интересы цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Включённый в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствуют интересам клиента. Поэтому тариф «Включайся!» не содержит избыточных услуг.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «МегаФон» отмечает рост интернет-трафика на 25% в загородных территориях Урала
- Приложение «МегаФон.ТВ» позволит посмотреть трансляцию «Премии Муз-ТВ»
- «МегаФон» вводит новую тарифную линейку «Включайся»
- ОАО «МегаФон» начинает продажи нового 3G-смартфона Lenovo S580
- ОАО «МегаФон» и Samsung объявили о начале акции «Четыре бонуса к смартфонам Samsung»
Loading...