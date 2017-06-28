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После паводка продолжаются ремонтные работы на восьми ГТС Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. Под контролем главы Свердловской области Евгения Куйвашева в 2017 году в регионе на семи гидротехнических сооружениях (ГТС) продолжается капитальный ремонт, начатый в предыдущие годы, также стартовали работы на одном новом объекте. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора области.



«В Свердловской области по поручению главы региона Евгения Куйвашева ведется системная работа по капитальному ремонту гидротехнических сооружений. После прохождения паводка продолжены работы по приведению ГТС в безопасное техническое состояние. В 2017 году ремонт проводится на восьми объектах, на трех из них работы будут завершены в текущем году», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



Общий объем финансирования на 2017 год из бюджетов всех уровней составляет 185,3 млн руб., в том числе 81,5 млн руб. выделено из средств федерального бюджета, более 79 млн руб. — из областного бюджета, почти 24,3 млн руб. — средства местных бюджетов.



В декабре планируется полностью завершить работы на трех ГТС: Сылвинское (Шалинский ГО), Штанговое (Полевской ГО) и Шишинское (Белоярский ГО). Благодаря этой работе численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на ГТС, будет снижена на 503 человека. Размер ущерба, предотвращенного в результате приведения в безопасное состояние ГТС, составит 775,6 млн руб.



На текущий момент завершены работы на Бисертском гидроузле в городе Бисерть, где подрядная организация ведет капитальный ремонт с опережением графика.



На Кушвинском гидроузле в городе Кушва проведены торги по определению подрядной организации, в настоящее время заключается муниципальный контракт, после чего начнется ремонт.



Напомним, что в 2016 году были завершены работы на трех ГТС — Дружино-Бардымском, Сараевском и Боровлянском.



Всего на территории Свердловской области находятся 535 ГТС, часть из которых нуждается в текущем или капитальном ремонте.

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