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Сайты крупных российских туроператоров Anex Tour и Mouzenidis Travel подверглись хакерской атаке

УрБК, Москва, 28.06.2017. Сайты крупных российских туроператоров Anex Tour и Mouzenidis Travel перестали работать 27 июня 2017 года из-за кибератаки. Об этом сообщает «Интерфакс».



Заместитель руководителя Anex Tour по рекламе Яна Муромова рассказала, что сайт компании перестал работать днем во вторник после серии технических проблем. Туроператору пришлось из соображений безопасности отключить систему онлайн-бронирования. Также в офисе компании не работают телефоны и компьютеры. «Скорее всего, это хакерская атака», — сообщила Я. Муромова.



Тем не менее компания обещает выполнить все обязательства перед туристами. «В связи с техническим сбоем всем туристам, не получившим документы по подтверждённым заявкам, необходимо пройти регистрацию в аэропорту за два часа до вылета, предоставив копию договора с агентством. Выдача паспортов туристов, вылетающих в визовые направления в ближайшие даты, будет осуществляться в аэропорту вылета», — заявила представитель туроператора.



Пресс-служба Mouzenidis Travel распространила информацию о том, что сайт компании подвергся кибератаке, в результате которой был заблокирован доступ к системе онлайн-бронирования и локальным компьютерам компании, а также выведена из строя система телефонии.



«Сейчас ведется работа по налаживанию резервного функционирования. В полном объеме работа всех систем будет восстановлена к утру 28 июня. Произошедшее никак не скажется на оперативной деятельности туроператора: все туристы будут вылетать к месту отдыха и возвращаться своевременно в соответствии с забронированными авиабилетами и путевками», — цитирует сообщение компании Ассоциация туроператоров России (АТОР).



Другие туроператоры не сообщали о проблемах, связанных с хакерами.

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