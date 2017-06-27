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В Челябинской области задержали более 88 тонн подкарантинной продукции из Казахстана

УрБК, Челябинск, 27.06.2017. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области задержали более 88 т подкарантинной продукции из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Ввозилась подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска пятью автотранспортными средствами с нарушением законодательства РФ. В частности, задержано 33 т капусты, 2 т дынь, 1,8 т свеклы, 1,5 риса, 20 т отрубей и 29 т измельченных растений», — говорится в сообщении.



Продукция происхождением Республика Казахстан и Республика Кыргызстан ввозилась из Южно-Казахстанской и Кустанайской областей Республики Казахстан, Ошской и Иссыкульской областей Республики Кыргызстан. Следовала подкарантинная продукция в города Ижевск, Екатеринбург, Челябинск и Москва.



В связи с нарушениями требований международного и российского законодательства ввоз всех партий продукции был запрещен. Причиной возврата подкарантинной продукции во всех пяти случаях стали недействительные фитосанитарные сертификаты, так как указанные в фитосанитарных сертификатах данные не соответствовали фактическим.



«Перевозчикам выданы предписания на возврат подкарантинных грузов грузоотправителям. Грузы под контролем инспекторов Россельхознадзора возвращены на территорию Республики Казахстан», — поясняют в ведомстве.

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