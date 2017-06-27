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Горняки шахты ЕВРАЗа «Усковская» за четыре месяца добыли 1 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. Бригада Олега Москаленко под руководством начальника участка Ярослава Ерченко за 4 месяца добыли 1 млн т угля ценной марки «ГЖ» на шахте «Усковская» Распадской угольной компании, которая входит в состав ЕВРАЗа. Об этом сообщает пресс-служба компании.



1 млн т угля бригада Олега Москаленко добыла из двух лав — отработанной 50-10 и лавы 50-08, запущенной в мае этого года. Ежемесячно они вынимают из лавы до 250 тыс. т угля.



«По уровню производительности труда шахта «Усковская» является одним из лучших угледобывающих предприятий Кузбасса. Горняки ежегодно совершенствуют организацию труда, внедряют новые технологии в сфере дегазации и управления производством. Стабильная, а главное, безопасная работа позволят им добиваться высоких показателей угледобычи», — поздравил шахтеров с производственным достижением генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.



Для безопасности труда шахтеров в шахте применяются цифровые датчики контроля метана, кислорода, оксида углерода и других показателей. Во время проходческих работ используется барьерная и пластовая дегазация. При обработке запасов метан откачивается с поверхности при помощи модульной дегазационной установки.



«Горняки шахты «Усковская» приняли эстафету первенства в угледобыче у очистного коллектива шахты «Алардинская», который в начале июня добыл миллион тонн угля. Первой бригадой-«миллионером» в Распадской угольной компании этом году стала бригада Василия Пасичинского шахты «Распадская», — отмечают в пресс-службе.



Шахты «Усковская», «Алардинская» и «Распадская» находятся под управлением ООО «РУК», которое также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ОАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).

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