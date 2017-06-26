Кризис

За год жилые новостройки в Екатеринбурге подешевели на 2,3%

С июня 2016 года средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга снизилась на 2,3% (до 68 тыс. 194 руб. за кв. м.). Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний (ГК) «Новосел».



«Отрицательная динамика за этот период времени зафиксирована на однокомнатные (минус 4,3%) и двухкомнатные квартиры (минус 2,6%). Средняя цена трехкомнатных квартир выросла на 0,5%. Снижение стоимости наблюдалось по всем ценовым поясам: Центр (минус 13,6%), первый пояс (минус 2,8%), второй пояс (минус 1,9%), третий (минус 1,4%), четвертый (минус 2,7%)», — заявил руководитель аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин.



В среднем однокомнатная квартира на первичном рынке Екатеринбурга предлагается по цене 3 млн 068 тыс. 506 руб. (средняя площадь — 43,2 кв. м.)., двухкомнатная — 4 млн 413 тыс. 431 руб. (63,5 кв. м.), трехкомнатная — 6 млн 104 тыс. 138 руб. (88,9 кв. м.).

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