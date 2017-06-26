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Евгений Куйвашев и Алексей Лихачев обсудили перспективы сотрудничества Свердловской области и Росатома

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 23 июня обсудили перспективы сотрудничества, в том числе развитие предприятий, дальнейшее совершенствование инфраструктуры атомградов, подготовку современных кадров. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора региона.



«Мы очень ценим преемственность в отношениях между Росатомом и нашим регионом. Это дает уверенность в дальнейшем успешном развитии предприятий госкорпорации, совершенствовании инфраструктуры наших «атомных» муниципалитетов и повышении качества жизни в них, совместной реализации программ по подготовке современных, конкурентоспособных кадров для атомной промышленности», — сказал Е. Куйвашев на рабочей встрече, которая стала первой с новым главой госкорпорации.



По словам А. Лихачева, Свердловская область была и остается одним из ключевых и опорных регионов гокорпорации «Росатом».



«Свердловская область — один из центров атомной промышленности России. В этом смысле абсолютно логичным выглядит решение о проведении здесь в конце июня крупнейшей международной конференции под эгидой МАГАТЭ, посвященной будущему энергетики и «быстрым» реакторам. На конференции, в частности, рассмотрят уникальный опыт эксплуатации инновационных и безопасных реакторов на быстрых нейтронах Белоярской АЭС», — сказал А. Лихачев.



Стороны подтвердили совместные планы по развитию свердловских атомградов — Лесного, Заречного и Новоуральска. Регион и Росатом намерены продолжить сотрудничество и в области подготовки кадров — Екатеринбург в эти дни уже во второй раз принимает отраслевой чемпионат профессионального мастерства AtomSkills по методике WorldSkills. В нем принимают участие 350 специалистов 60 предприятий атомной отрасли, состязания проходят в 19 компетенциях, а оценивают участников соревнований 400 опытных экспертов.



Напомним, основное соглашение о сотрудничестве было заключено региональным правительством и госкорпорацией в 2011 году. Оно предусматривает развитие атомной промышленности в Свердловской области, реализацию инвестиционных программ Росатома, что напрямую отражается на улучшении социально-экономической ситуации муниципалитетов, создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры.



В феврале 2017 года глава региона и руководство Росатома подписали протокол о реализации соглашения о сотрудничестве, предусматривающий решение о направлении в 2017 году 900 млн руб. на программы социально-экономического и инфраструктурного развития Лесного, Заречного и Новоуральска.

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