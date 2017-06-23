Уралтрансбанку прописали курс оздоровления

Ситуация вокруг старейшей кредитной организации Свердловской области — Уралтрансбанка — уже давно не самая безоблачная. Закрытие этого предприятия эксперты пророчат более двух лет, однако банку удается остаться на плаву. На фоне стабильно снижающихся финансовых показателей и понижения рейтинга организации до дефолтного руководство банка не оставляет надежд выкарабкаться и объявило о разработке плана по оздоровлению.История банка началась еще в 1947 году. Тогда с целью обслуживания предприятий Свердловской железной дороги было открыто Кагановическое отделение Свердловской областной конторы Госбанка СССР, позже переименованное в Железнодорожное отделение.Современный банк был открыт в 1990 году. Кредитная сеть Уральского транспортного банка охватывала на тот момент Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области и Пермский край. Основной целью создания организации тогда было обслуживание Свердловской железной дороги и связанных с ней организаций.Стоит отметить, что еще 10 лет назад этот банк играл заметную роль на финансовом рынке региона и во многом определял основные тенденции развития местного банковского сектора. Так, ему первому из российских региональных банков удалось привлечь международный капитал от Европейского банка реконструкции и развития. Вместе с иностранным капиталом в банк пришли и передовые технологии кредитования малого и среднего бизнеса, что позволило УТБ первым выйти на этот быстрорастущий рынок.Однако последние 2-3 года дела организации идут плохо: главные финансовые показатели снижаются, а ведущие рейтинговые агентства продолжают снижать позиции УТБ в своих списках.В январе 2015 года агентство Fitch ухудшило рейтинг банка со «стабильного» до «негативного». Спустя два года в июне 2017 эти же аналитики снизили оценку с «В-» до «ССС», что означает возможный дефолт.«Понижение рейтинга отражает тот факт, что банк нарушил минимальные требования к капиталу первого уровня в апреле. Это, в соответствии с российским законодательством, может привести к вмешательству регулятора», — говорится в сообщении Fitch.По данным экспертов, показатель основного капитала банка к концу апреля сократится до 5,3% (минимальное требование 6%) ввиду убытков в 200 млн руб. с конца 2016-го.В апреле этого года Центральный банк России включил Уралтрансбанк в список нарушителей нормативов регулятора.«На протяжении 10 дней екатеринбургский Уралтрансбанк не выполнял норматив достаточности собственных средств (Н1), норматив достаточности базового капитала (Н1.1) и норматив достаточности основного капитала (Н1.2). При этом такая ситуация сложилась уже во второй раз подряд» — говорится в сообщении Центробанка.Как отмечают эксперты, первым признаком ухудшения обстановки в банке стал уход главного акционера из Уралтрансбанка 17 августа 2015 года. Тогда свою долю продал Европейский банк реконструкции и развития, который больше 10 лет владел 25% акций кредитного учреждения и выступал в роли гаранта его финансовой стабильности. С его уходом, по мнению аналитиков, будущее банка попало под вопрос.Как предполагают наблюдатели, основной причиной бегства акционеров стали постоянно ухудшающиеся финансовые показатели.Так, по данным RAEX («Эксперт-РА»), за 2016 год объем активов Уралтрансбанка снизился на 7,4% и составил 15,202 млрд руб. (на 1 января 2016 — 16,416 млрд). На сегодняшний день УТБ находится на 176 месте по активам по версии аналитиков.Объем собственного капитала на 1 января 2017 года снизился на 11,31% до 1,263 млрд руб. Объем депозитов в банке за 2016 год понизился еще на 3,89% до 9,865 млрд руб., а совокупный кредитный портфель уменьшился на 11,19% до 5,73 млрд руб. При этом доля просроченной задолженности только за прошлый год выросла на 15,61%.По итогам 2016 года Уральский транспортный банк выдал кредитов физическим лицам на общую сумму 1,895 млрд руб., а доля просрочки составила 9,68%.Первые три месяца 2017 года также продемонстрировали ухудшение ситуации в банке. Согласно бухгалтерской отчетности банка, за I квартал объем активов уменьшился до 12,94 млрд руб. Доля депозитов физических лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей, снизилась до 10,037 млрд руб. (за аналогичный период 2016 года — 10,856 млрд). Объем собственных средств уменьшился еще на 102 млн до 1,161 млрд руб.За указанный период чистые доходы УТБ упали сразу на 58 млн руб. до 90,283 млн.Еще одним доказательством того, что дни Уралтрансбанка, скорее всего, сочтены, служит и тот факт, что по всему Уральском региону начали закрываться отделения кредитной организации.В мае на сайте банка появились сообщения о прекращении деятельности офисов в Нижневартовске и Челябинске, а сегодня, 23 июня, пресс-служба УТБ рассказала о закрытии отделения в Екатеринбурге.Между тем, несмотря на все вышесказанное, руководство организации не оставляет надежду удержать предприятие на плаву. Доказательством этого является сообщение о том, что совет директоров начал разработку плана мер по финансовому оздоровлению кредитного учреждения.Как отмечает заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин, данная процедура является стандартной после проведения проверок Центральный банком России.«Разработка плана мер по оздоровлению кредитной организации носит обязательный, и, скорее всего, формальный характер. Если посмотреть список основных причин отзыва лицензий у российских банков, то неисполнение обязательств по созданию плана по оздоровлению является одной из самых популярных», — сказал Е. Болотин.Насколько данная процедура поможет предприятию, говорить еще рано. Год от года дела УТБ только ухудшаются, у Центробанка появляется больше поводов на проведение проверок, а у акционеров и клиентов больше причин прекратить сотрудничество со старейшим банком УрФО. Сможет ли Уралтрансбанк и на этот раз выкарабкаться, покажет время, однако перспективы этого довольно ничтожны.УрБК будет следить за развитием событий.