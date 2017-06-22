Новости дня

Эффект от внедрения рационализаторских предложений на ММК с начала года составил почти 215 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. В январе-мае 2017 года эффект от внедрения рационализаторских предложений на ММК составил 214,5 млн руб., что на 20% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы предприятия.



Всего же до конца 2017 года планируется получить экономический эффект от внедрения соответствующих идей в размере более 600 млн руб.



В преддверии Дня изобретателя и рационализатора, который отмечается в России 24 июня, ММК подводит промежуточные итоги рационализаторской деятельности.



За прошлый год экспертные комиссии структурных подразделений комбината рассмотрели 6 тыс. 172 новаторских предложения, признав около половины из них рационализаторскими. В итоге внедрено 2,5 тыс. инноваций, благодаря чему получен экономический эффект в 584,5 млн руб. Это на 24,6% больше, чем в 2015 году.



«Руководство ПАО «ММК» рассматривает сферу рационализаторства и изобретательства как основу развития персонала и конкурентных преимуществ предприятия. Ежегодно организуются конкурсы «Лучшее рацпредложение» и «Лучший рационализатор», которые неизменно собирают большое количество участников. Регулярно проводятся семинары по обмену опытом в сфере рационализаторской работы, цель которых — получить сплочённую команду новаторов, объединённую одной идеей: решать производственные проблемы быстро и нестандартно», — говорится в сообщении.



Магнитогорский металлургический комбинат уверенно следует курсом на внедрение в процессы рационализаторской деятельности самых современных ИТ-технологий с целью сокращения времени от подачи идеи до ее реализации. В 2016 году для привлечения к рационализаторской деятельности активных работников было разработано мобильное приложение для платформ Android и iOS по сбору идей «Эволюция» — первый инновационный ИТ-проект такого рода, внедренный на металлургическом предприятии России. В текущем году приложение «Эволюция» будет интегрировано с компьютерной платформой энергоменеджмента «ПЭМ», что повысит эффективность экспертизы и реализации ценных идей.



«Изобретения и новаторские разработки сотрудников Магнитки не раз получали высокие награды на специализированных выставках. Так, на недавнем Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» ММК получил золотые медали за разработку оригинального товарного знака MAGSTRONG, под которым выпускается линейка конструкционных высокопрочных марок сталей. Кроме того, комбинат стал обладателем диплома и «Кубка региона» за активную работу по развитию изобретательства и рационализации», — сообщили на ММК.



23 июня в Магнитогорске на площади перед зданием заводоуправления ММК уже второй год подряд пройдёт промоакция «Свежая идея», направленная на привлечение к рационализаторской деятельности как можно большего числа людей.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: