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Правительство Свердловской области выделило муниципалитетам на ремонт улиц еще 490 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Размер субсидий свердловским муниципалитетам, направляемых в 2017 году на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог местного значения, увеличен более чем на 490 млн руб. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.



Так, Екатеринбургу по программе «Столица» выделены 253,5 млн руб. Средства областной казны будут предоставлены административному центру региона для софинансирования объектов, прошедших отбор Минстроя РФ по подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» федеральной целевой программы «Жилище».



Как пояснил министр транспорта и связи Василий Старков, средства пойдут на строительство ул. Академика Сахарова от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Амундсена и на продление ул. Краснолесья (Тенистой) до ул. Суходольской. Также за счет этих средств будут построены три улицы в жилом районе «Солнечный».



Отметим, что в 2017 году уральский регион получил из федеральной казны около 804 млн руб. на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы ФЦП «Жилище». Из этих средств на указанные выше объекты улично-дорожной сети муниципалитету будет направлено более 586 млн руб. Кроме того, 217,7 млн руб. будут выделены федерацией на софинансирование строительства двух детсадов в жилых районах «Солнечный» и «Академический». Всего же из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий программы в 2017 году будет выделено 1,1 млрд руб.



В рамках реализации приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов» правительством региона между 17 муниципалитетами распределены субсидии областного бюджета на общую сумму 237,7 млн руб. (по 13,98 млн руб. каждому). Средства пойдут на ремонт участков центральных улиц в следующих муниципальных образованиях: Нижний Тагил и Каменск-Уральский; Асбестовский, Верхнесалдинский, Волчанский, Качканарский, Малышевский, Полевской, Серовский и Североуральский городские округа; городские округа Верхняя Пышма, Верхняя Тура, Карпинск, Краснотурьинск, Красноуральск, Первоуральск и Ревда.

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