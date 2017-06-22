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Госдума может рассмотреть введение прогрессивной шкалы НДФЛ

УрБК, Москва, 22.06.2017. В Государственную думу РФ внесен законопроект о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. С такой инициативой выступила группа депутатов от фракции КПРФ.



Как сообщает «Коммерсант», авторы законопроекта предлагают установить несколько ставок подоходного налога. Для граждан с ежегодным доходом менее 100 тыс. руб. она составит 5%, для наиболее обеспеченных слоев населения с доходом более 3 млн руб. в год — до 25%. На протяжение последних 15 лет в России действует плоская шкала НДФЛ в 13%.



Кроме того, в проекте закона содержатся изменения, направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов России в связи с неравномерным поступлением доходов по НДФЛ.

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