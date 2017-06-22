Анонсы

Коротко о событиях дня

В 10.00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бульвар ЭКСПО, 2) состоится чемпионат профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2017.



В 10.30 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24 а, зал №601) состоится заседание архитектурно-градостроительного совета муниципалитета. Будут рассмотрен эскизные проект объекта «Торгово-развлекательный центр по проспекту Космонавтов, 108 в г. Екатеринбурге» и концепция благоустройства набережной реки Исеть и общественных пространств с общеобразовательной школой в границах улиц Ткачей — граница территории ЦПКиО имени В.В. Маяковского — улицы Щорса — Машинная. Проектная организация — проектное бюро Р1.

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