Новости дня

Минфин РФ с 2018 года передаст Центробанку функции регулирования аудиторских компаний

УрБК, Москва, 24.04.2017. Банк России направляет в Минфин РФ законопроект о передаче ему от министерства с 1 января 2018 года функций регулирования аудиторских компаний. Об этом сообщила журналистам глава департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына, передает «Прайм».



«Двадцать девятого марта было совещание у Игоря Ивановича Шувалова, дано поручение министерству финансов с учетом предложений Банка России представить предложения о передаче полномочий по регулированию и надзору за аудиторской отраслью Банку России», — сказала Е. Курицына.



По ее словам, по итогам этого совещания ЦБ разработал соответствующие предложения по реформированию отрасли, которые направляет сегодня в Минфин, речь идет о поправках в ряд федеральных законов.



«Поручение (И. Шувалова — прим. ред.) было министерству финансов до 28 апреля внести в правительство (законопроект — прим. ред.)», — уточнила глава департамента Банка России.



«Сейчас в проекте написано, что он вступает в силу с 1 января 2018 года», — сказала Е. Курицына. По ее ожиданиям, Госдума примет соответствующие поправки в ходе осенней сессии.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: