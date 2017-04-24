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В 2017 году ЕВРАЗ на 60% увеличит поставки стометровых рельсов для РЖД

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Согласно утвержденному плану, в 2017 году ЕВРАЗ отгрузит в адрес ОАО «Российские железные дороги» 700 тыс. т рельсов, в том числе 240 тыс. т — стометровых рельсов. По сравнению с 2016 годом объем отгрузок длинномерных рельсов возрастет на 60%, сообщает пресс-служба холдинга.



В портфеле заказов — 10 видов продукции, включая дифференцированно-термоупрочненные рельсы для скоростного совмещенного движения, рельсы низкотемпературной надежности, остряковые и усовиковые рельсы, контррельсовый уголок.



Напомним, рельсы по заказу ОАО «РЖД» производят ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК.



В первом квартале предприятия ЕВРАЗа уже поставили ОАО «РЖД» 200 тыс. т рельсов, включая 45 тыс. т длинномерных.

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