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В 2017 году ЕВРАЗ на 60% увеличит поставки стометровых рельсов для РЖД
24 апрель 2017 (11:12)
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Согласно утвержденному плану, в 2017 году ЕВРАЗ отгрузит в адрес ОАО «Российские железные дороги» 700 тыс. т рельсов, в том числе 240 тыс. т — стометровых рельсов. По сравнению с 2016 годом объем отгрузок длинномерных рельсов возрастет на 60%, сообщает пресс-служба холдинга.
В портфеле заказов — 10 видов продукции, включая дифференцированно-термоупрочненные рельсы для скоростного совмещенного движения, рельсы низкотемпературной надежности, остряковые и усовиковые рельсы, контррельсовый уголок.
Напомним, рельсы по заказу ОАО «РЖД» производят ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК.
В первом квартале предприятия ЕВРАЗа уже поставили ОАО «РЖД» 200 тыс. т рельсов, включая 45 тыс. т длинномерных.
В портфеле заказов — 10 видов продукции, включая дифференцированно-термоупрочненные рельсы для скоростного совмещенного движения, рельсы низкотемпературной надежности, остряковые и усовиковые рельсы, контррельсовый уголок.
Напомним, рельсы по заказу ОАО «РЖД» производят ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК.
В первом квартале предприятия ЕВРАЗа уже поставили ОАО «РЖД» 200 тыс. т рельсов, включая 45 тыс. т длинномерных.
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