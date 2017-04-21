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Число картелей в России в 2016 году выросло на 18%

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. ФАС России в 2016 году выявила 318 картельных сговоров, что на 18% больше, чем годом ранее.



Как сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель руководителя ведомства Сергей Пузыревский, 80% выявленных сговоров образовались при проведении торгов.



«Даже конкурентные рынки нередко оказываются монополизированы в результате сговора участников этих рынков. Это такая же монополия, только с другой стороны; еще одна опасная экономическая тенденция, ведущая к повышению цен», — сказал он.

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