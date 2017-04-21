Новости дня
Число картелей в России в 2016 году выросло на 18%
21 апрель 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. ФАС России в 2016 году выявила 318 картельных сговоров, что на 18% больше, чем годом ранее.
Как сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель руководителя ведомства Сергей Пузыревский, 80% выявленных сговоров образовались при проведении торгов.
«Даже конкурентные рынки нередко оказываются монополизированы в результате сговора участников этих рынков. Это такая же монополия, только с другой стороны; еще одна опасная экономическая тенденция, ведущая к повышению цен», — сказал он.
Как сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель руководителя ведомства Сергей Пузыревский, 80% выявленных сговоров образовались при проведении торгов.
«Даже конкурентные рынки нередко оказываются монополизированы в результате сговора участников этих рынков. Это такая же монополия, только с другой стороны; еще одна опасная экономическая тенденция, ведущая к повышению цен», — сказал он.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ФАС России представит президенту РФ проект национального плана развития конкуренции
- ФАС России выявила 70 картельных сговоров при госзакупках лекарств
- ФАС: В России в 2016 году число выявленных картелей выросло на 30%
- ФАС ожидает увеличения количества картелей на 30% до конца года
- ФАС ожидает увеличения количества картелей на 30% до конца года
Loading...