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Число картелей в России в 2016 году выросло на 18%

21 апрель 2017 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. ФАС России в 2016 году выявила 318 картельных сговоров, что на 18% больше, чем годом ранее.

Как сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель руководителя ведомства Сергей Пузыревский, 80% выявленных сговоров образовались при проведении торгов.

«Даже конкурентные рынки нередко оказываются монополизированы в результате сговора участников этих рынков. Это такая же монополия, только с другой стороны; еще одна опасная экономическая тенденция, ведущая к повышению цен», — сказал он.

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