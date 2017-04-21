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Госдума приняла закон о создании новой банковской системы

УрБК, Москва, 21.04.2017. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, закон, который предусматривает переход к новой банковской системе. Об этом сообщает «Прайм».



Документ разделяет банки, в зависимости от осуществляемых операций, на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией. К банкам с универсальной лицензией будут применяться требования для банков в полном объеме, в то время как для банков с базовой лицензией предусматривается упрощенное регулирование.



По мнению авторов законодательной инициативы, последовательное внедрение Банком России упрощенного регулирования для банков с базовой лицензией позволит снизить издержки на соблюдение ими международных стандартов и будет способствовать повышению доступности банковских услуг на территории РФ.



Закон устанавливает с 1 января 2018 года минимальный размер собственных средств (капитала) банка с универсальной лицензией на уровне 1 млрд руб., для банков с базовой лицензией — 300 млн руб. При достижении банком с базовой лицензией размера капитала в 1 млрд руб. такой банк сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на универсальную. Предельный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 млрд руб.

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