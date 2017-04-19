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На Алтае автомобиль упал с моста в реку

19 апрель 2017 (17:13)

В Алтайском крае легковой автомобиль упал с моста в реку Карампа, один человек погиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС.

Как сообщили в спасательном ведомстве, ЧП произошло в Солонешенском районе.

«Автомобиль двигался в сторону села Степное. Во время движения съехал с моста и упал в реку. Двое пассажиров и водитель смогли выбраться из автомобиля самостоятельно, один человек утонул», — сказал представитель МЧС.

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