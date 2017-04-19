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В Екатеринбурге спрос на рынке автомобилей с пробегом за квартал снизился на 14%
19 апрель 2017 (16:12)
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. В Екатеринбурге в I квартале 2017 года потребительский спрос на «Avito Авто» (количество запрошенных контактов по объявлениям) на легковые автомобили с пробегом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 9%, a по сравнению с предыдущим кварталом — на 14%.
Как сообщает «Avito Авто», покупатели из Екатеринбурга в I квартале больше всего интересовались машинами старше семи лет. На такие авто пришлось 69% всех запросов при средней цене 342 тыс. руб. за одно транспортное средство.
Около 13% запросов пользователей «Avito Авто» из Екатеринбурга привлекли машины возрастом четыре-пять лет при средней цене 790 тыс. руб., еще 12% запросов — возрастом шесть-семь лет по цене 628 тыс. руб.; 6% — машины до трех лет по цене 1,18 млн руб. за авто.
В среднем стоимость машин в Екатеринбурге за год выросла на 7% и составила 537 тыс. руб., что на 16% выше средней цены в Уральском федеральном округе — 462 тыс. руб.
Как сообщает «Avito Авто», покупатели из Екатеринбурга в I квартале больше всего интересовались машинами старше семи лет. На такие авто пришлось 69% всех запросов при средней цене 342 тыс. руб. за одно транспортное средство.
Около 13% запросов пользователей «Avito Авто» из Екатеринбурга привлекли машины возрастом четыре-пять лет при средней цене 790 тыс. руб., еще 12% запросов — возрастом шесть-семь лет по цене 628 тыс. руб.; 6% — машины до трех лет по цене 1,18 млн руб. за авто.
В среднем стоимость машин в Екатеринбурге за год выросла на 7% и составила 537 тыс. руб., что на 16% выше средней цены в Уральском федеральном округе — 462 тыс. руб.
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