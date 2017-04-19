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ЦБ: В I квартале 2017 года чаще всего подделывали банкноты в 5 тыс. рублей

УрБК, Москва, 19.04.2017. За первые три месяца 2017 года в банковской системе РФ было обнаружено 12,447 тыс. поддельных денежных знаков Банка России. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Больше всего среди выявленных подделок банкнот номиналом в 5 тыс. руб. — 6 тыс. 813, чуть меньше обнаружено поддельных денежных знаков номиналом 1 тыс. руб. — 5 тыс. 217. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 руб. —2 шт. Кроме того, были выявлены 18 поддельных монет номиналом 10 руб., 37 поддельных монет номиналом 5 руб. и одна поддельная двухрублевая монета.



Поддельных банкнот иностранных государств за I квартал было выявлено 638 штук. Из них в марте обнаружена 371 подделка, а в январе и феврале — 125 и 142 соответственно. Подавляющее большинство поддельных банкнот (596) составили долл. США. Также были обнаружены поддельные евро, китайские юани и фунты стерлингов.

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