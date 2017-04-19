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Роскомнадзор: Twitter перенесет персональные данные россиян в РФ к середине 2018 года

УрБК, Москва, 19.04.2017. Сервис микроблогов Twitter рассчитывает перенести персональные данные россиян для хранения на территории РФ к середине 2018 года. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе расширенного заседания коллегии службы в среду, передает «Интерфакс».



О сроке переноса данных вице-президент Twitter по вопросам публичной политики Шинейд МакСуини сообщила в письме на имя А. Жарова.



«Мы находимся в процессе определения, какая информация о российских гражданах и организациях, вовлеченная в коммерческие отношения Twitter в России, может быть выделена для хранения в РФ. Мы полагаем, что будем в состоянии направить эти данные в Россию к середине 2018 года и уведомить вас об этом к этому сроку», — говорится в документе.



Последняя встреча представителей Twitter с российским регулятором состоялась месяц назад. Тогда во встрече приняли участие председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и МакСуини. Ключевой темой встречи было соблюдение сервисом микроблогов российского законодательства, в том числе о локализации персональных данных россиян на территории РФ. Требование к российским и зарубежным компаниям хранить и обрабатывать персональные данные россиян на российских серверах вступило в силу в сентябре 2015 года.



Согласно поправкам в закон «О персональных данных», любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.



За соблюдением этого требования следит Роскомнадзор, которому поручено создание реестра нарушителей законодательства о персональных данных, а также даны права на блокировку сайтов тех компаний или организаций, которые включены в этот реестр.



В ноябре прошлого года из-за нарушения нормы о локализации персональных данных в России была заблокирована социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn. После блокировки Роскомнадзор встречался с представителями LinkedIn (сейчас принадлежит Microsoft) для обсуждения разблокировки сервиса. Однако в начале марта 2017 года LinkedIn сообщила, что не достигла понимания с регулятором по этому вопросу, а Роскомнадзор заявил, что соцсеть не готова устранить нарушение законодательства.

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