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По итогам марта екатеринбургский Уралтрансбанк вошел в список нарушителей нормативов ЦБ

УрБК, Москва, 19.04.2017. Значения обязательных нормативов в марте нарушили 14 банков. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России.



На протяжении 10 дней екатеринбургский Уралтрансбанк не выполнял норматив достаточности собственных средств и норматив достаточности основного капитала.



В список нарушителей обязательных нормативов Банка России в марте также вошли: Темпбанк, Социнвестбанк, самарский банк «Солидарность», Газэнергобанк, ВУЗ-Банк, Инвестторгбанк, Вокбанк, Московский Областной Банк, «Экспресс-Волга», Финанс Бизнес Банк, банк «Таврический», а также Крайинвестбанк и НБ «Траст».



Кредитные организации «Образование», Айви Банк, «Пересвет», Экономбанк, Автовазбанк, банк «Советский», Тимер Банк, ЧБРР, Мидзухо Банк, Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия), Дж. П. Морган Банк Интернешнл и банк «Центр Международных Расчетов» полностью не раскрыли данные своей отчетности.

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