Вчера, 17:42

УБРиР готовится подписать договор о присоединении ВУЗ-банка

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2025. Общее собрание акционеров ПАО КБ «УБРиР» одобрило реорганизацию Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» в форме присоединения к нему Акционерного общества «ВУЗ-банк». Соответствующее положение внесено в устав организации, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Договор о присоединении ВУЗ-банка будет подписан в юбилейный для УБРиР год 35-летия банка.

«В 2015 году Агентство по страхованию вкладов выбрало УБРиР в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Программу финансового оздоровления, согласованную с Банком России, наша команда реализовывала на протяжении 10 лет. Санация будет завершена до конца сентября присоединением «ВУЗ-банка», — отметил президент УБРиР Алексей Долгов.

ПАО КБ «УБРиР» станет правопреемником Акционерного общества «ВУЗ-банк» после присоединения и будет отвечать по всем его обязательствам в отношении кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Офисные сети банки полностью объединили в 2021-2022 годах. За это время клиенты «ВУЗ-банка», как физические, так и юридические лица, могли бесшовно перейти на обслуживание в УБРиР.

В конце сентября 2025 года в Екатеринбурге завершит обслуживание клиентов дополнительный офис «Университетский» «ВУЗ-банка». В дальнейшем по всем возникающим вопросам клиентам «ВУЗ-банка» необходимо будет обращаться в дополнительный офис «Луначарский» (УБРиР, ул. Луначарского, 91), а также в иные офисы УБРиР. Все условия по продуктам «ВУЗ-Банка» (вкладам и накопительным счетам, кредитам, дебетовым и кредитным картам) не будут меняться до окончания срока их действия.
