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Мероприятия событийного туризма в Свердловской области привлекут более 200 тысяч гостей

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2017. В муниципалитетах Свердловской области началась подготовка к сезону летних мероприятий в сфере событийного туризма, которые, по оценкам специалистов, смогут привлечь более 200 тыс. гостей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.



Напомним, главой региона Евгением Куйвашевым поставлена задача поиска точек инвестиционного роста в муниципалитетах, которыми, в том числе, может быть развитие туристических объектов и событий.



В этом году событийный календарь Свердловской области насчитывает 111 мероприятий, большинство из которых приходится на летнее время. Например, открытие сплавов на Чусовой от пристани в Усть-Утке, куда ежегодно приезжают более 50 тыс. любителей активного отдыха. Или «Майская прогулка», которая проходит в Екатеринбурге, Сысерти, Каменске-Уральском. А в Нижних Таволгах состоится фестиваль народных художественных промыслов «Тайны самоцветного кольца».



Июнь откроет международный фестиваль барбекю в столице Урала, 12 июня в поселке Кислянка Артемовского ГО во второй раз пройдет фестиваль-реконструкция событий гражданской войны на Среднем Урале «Покровский рубеж», ярким событием станет «Ночь музыки-2017».



В июле «Парк Сказов» в Арамили готовится принять международный фольклорный фестиваль и ярмарку народных ремесел «Малахитовая шкатулка». В середине месяца в Екатеринбурге и Алапаевске пройдут памятные мероприятия в рамках Царских дней. Каменск-Уральский примет гостей фестиваля колокольного звона, а в поселке Горный Щит пройдет чемпионат по бегам борзых «Кубок золотого зайца».



В августе состоится традиционная Ирбитская ярмарка, фестиваль казачьей культуры «Гулянье на горе Гляден» в Талице, международный джазовый фестиваль Uralterrajazz в Камышлове, фольклорный фестиваль «Яблочный Спас» в Нижней Синячихе и другие.

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