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В Екатеринбурге маршрутку арестовали за долги владельца в размере 480 тыс. рублей
17 февраль 2017 (12:57)
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автобус прямо на конечной остановке его маршрута. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
Двадцатичетырехлетний владелец задолжал банку чуть более 480 тыс. руб., его транспортное средство — автобус марки Ford Transit — давно находился в залоге.
Судебные приставы Орджоникидзевского районного отдела Екатеринбурга после розыска указанного имущества нашли автобус, который, как оказалось, курсировал по маршруту «059».
Общественный транспорт был арестован прямо на своей конечной остановке — «Гипермаркет Дом». Автобус был пустой — все пассажиры вышли гораздо раньше. Водитель растерялся, но исполнительным действиям судебных приставов не препятствовал: забрав свои личные вещи, передал ключи и документы на транспорт должностным лицам.
Сейчас автобус передан на ответственное хранение представителю взыскателя и перемещен на стоянку специальной организации по хранению арестованного имущества. В случае же непогашения задолженности его передадут на реализацию.
Двадцатичетырехлетний владелец задолжал банку чуть более 480 тыс. руб., его транспортное средство — автобус марки Ford Transit — давно находился в залоге.
Судебные приставы Орджоникидзевского районного отдела Екатеринбурга после розыска указанного имущества нашли автобус, который, как оказалось, курсировал по маршруту «059».
Общественный транспорт был арестован прямо на своей конечной остановке — «Гипермаркет Дом». Автобус был пустой — все пассажиры вышли гораздо раньше. Водитель растерялся, но исполнительным действиям судебных приставов не препятствовал: забрав свои личные вещи, передал ключи и документы на транспорт должностным лицам.
Сейчас автобус передан на ответственное хранение представителю взыскателя и перемещен на стоянку специальной организации по хранению арестованного имущества. В случае же непогашения задолженности его передадут на реализацию.
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