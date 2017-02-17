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В Екатеринбурге маршрутку арестовали за долги владельца в размере 480 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автобус прямо на конечной остановке его маршрута. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Двадцатичетырехлетний владелец задолжал банку чуть более 480 тыс. руб., его транспортное средство — автобус марки Ford Transit — давно находился в залоге.



Судебные приставы Орджоникидзевского районного отдела Екатеринбурга после розыска указанного имущества нашли автобус, который, как оказалось, курсировал по маршруту «059».



Общественный транспорт был арестован прямо на своей конечной остановке — «Гипермаркет Дом». Автобус был пустой — все пассажиры вышли гораздо раньше. Водитель растерялся, но исполнительным действиям судебных приставов не препятствовал: забрав свои личные вещи, передал ключи и документы на транспорт должностным лицам.



Сейчас автобус передан на ответственное хранение представителю взыскателя и перемещен на стоянку специальной организации по хранению арестованного имущества. В случае же непогашения задолженности его передадут на реализацию.

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