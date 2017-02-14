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Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам снизилась до 8,06%
14 февраль 2017 (17:33)
УрБК, Москва, 14.02.2017. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады февраля снизилась до 8,06% годовых с 8,18% в III декаде января. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 3,5%.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 3,5%.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
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