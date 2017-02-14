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Уральские предприятия ЕВРАЗа в 2016 году потратили на улучшение условий труда 140 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК в 2016 продолжали осуществлять программы по улучшению условий труда и ремонту непроизводственных помещений. Всего в прошлом году комбинаты реализовали около 100 мероприятий.



Как сообщает управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗа, в 2016 году на программы по улучшению условий труда, утвержденные коллективными договорами, комбинаты направили около 140 млн руб. Мероприятия затронули 2,5 тыс. сотрудников.



Так, на фабрике окускования ЕВРАЗ КГОКа установлены мощные крышные вентиляторы. Новое оборудование позволило снизить уровень запыленности на складе цеха шихтоподготовки, а также сократить выбросы пыли в атмосферу. В лабораториях ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа заработали аспирационные установки — они очищают воздух от вредных примесей при проведении испытаний.



Особое внимание комбинаты уделили повышению безопасности работ на железных дорогах своей сети. ЕВРАЗ КГОК модернизировал освещение на станции «Агломерационная»: здесь установили высокомачтовые опоры, металлогалогеновые светильники и прожекторы со специальной оптикой, которая рассеивает свет на участки большой протяженности, а также на узкие проходы между вагонами. На железных дорогах ЕВРАЗ НТМК обновили фонари естественного освещения, на шести станциях провели косметический ремонт и поставили новые окна.



В течение года комбинаты отремонтировали около 1 км крыш на бытовых и промышленных зданиях, провели ремонт в душевых и санузлах. Для работников фасонно-литейного и коксового цехов ЕВРАЗ НТМК открылись обновленные столовые.

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