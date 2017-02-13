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В Свердловской области с начала 2017 года арестовано за долги 143 автомобиля
13 февраль 2017 (13:24)
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. В Свердловской области с начала 2017 года судебные приставы арестовали за долги 143 автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.
В частности, на прошлой неделе судебные приставы Ленинского районного отдела совместно с представителями Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району провели рейд по квартирам злостных неплательщиков транспортных налогов, налогов на имущество и земельные участки.
В ходе рейда был выявлен автомобиль, принадлежащий должнику, в отношении которого имелась задолженность порядка 140 тыс. руб. Автовладелец настаивал, что все его долги погашены, однако предоставить документы, подтверждающие свои слова, не смог. Тогда судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество должника — автомобиль марки Volkswagen Touareg. Машину оставили владельцу на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту».
В частности, на прошлой неделе судебные приставы Ленинского районного отдела совместно с представителями Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району провели рейд по квартирам злостных неплательщиков транспортных налогов, налогов на имущество и земельные участки.
В ходе рейда был выявлен автомобиль, принадлежащий должнику, в отношении которого имелась задолженность порядка 140 тыс. руб. Автовладелец настаивал, что все его долги погашены, однако предоставить документы, подтверждающие свои слова, не смог. Тогда судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество должника — автомобиль марки Volkswagen Touareg. Машину оставили владельцу на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту».
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