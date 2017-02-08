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Выпускники корпоративной программы Группы ЧТПЗ участвуют в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. Группу ЧТПЗ на предстоящем региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области представят студенты и выпускники корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Соревнования состоятся с 13 по 17 февраля 2017 года. Молодые специалисты продемонстрируют свои профессиональные навыки в восьми компетенциях: «мехатроника», «промышленная робототехника», «токарные работы на станках с ЧПУ», «фрезерные работы на станках с ЧПУ», «промышленная автоматика», «сварочные технологии», «электромонтаж», «прототипирование».



«Группа ЧТПЗ уже более пяти лет участвует в соревнованиях по методике WorldSkills. На региональный чемпионат компания представит обновленный состав сборной, включив туда самых талантливых и наиболее соответствующие высоким стандартам мирового движения WorldSkills участников. Подготовкой ребят занимаются сертифицированные эксперты Образовательного центра Группы ЧТПЗ», — отметила директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.



Лидер команды ЧТПЗ — член расширенной сборной России, неоднократный победитель и призер национальных и региональных чемпионатов WorldSkills Russia, студент четвертого курса программы «Будущее Белой металлургии» Николай Виноградов будет выступать в компетенции «промышленная автоматика». Еще один чемпион — победитель в региональных, окружных чемпионатах «Молодые профессионалы» Дмитрий Шмарловский продемонстрирует свои навыки в высокотехнологичной компетенции «токарные работы на станках с ЧПУ».



В компетенции «мехатроника» выступит призер региональных и национальных чемпионатов WorldSkills Василий Козырицкий. С ним в паре будет работать дебютант Андрей Михайлов. За звание лучшего робототехника будет бороться Максим Мельников, призер национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2016.



Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Свердловской области в этом году пройдет по 63 компетенциям на площадках 11 профессиональных образовательных организаций. Участие примут более 300 конкурсантов. Старт чемпионату будет дан в межрегиональном центре компетенций на площадке технопарка «Университетский» 11 февраля 2017 года.

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