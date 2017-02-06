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Начальником ГИБДД Екатеринбурга назначен Вадим Буйдалин
6 февраль 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Личному составу Госавтоинспекции Екатеринбурга представили нового руководителя — подполковника Вадима Буйдалина. Об этом сообщает отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
На протяжении последних пяти лет службы возглавлял аналогичное подразделение в Каменске-Уральском, до этого подполковник прошел полный рабочий путь в рядах Госавтоинспекции, начиная от простого инспектора дорожно-патрульной службы.
Напомним, начальник ГИБДД Екатеринбурга, подполковник Вячеслав Горев в январе текущего года был снят с должности. До назначения в уральскую столицу 12 марта 2013 года В. Горев возглавлял Госавтоинспекцию Ирбита. После снятия с должности руководителя ГИБДД Екатеринбурга он был отправлен обратно в Ирбит.
Здесь в соответствии с приказом главка от 11 января 2017 года он назначен на должность старшего участкового уполномоченного городской полиции. К исполнению служебных обязанностей в новом качестве В. Горев приступит в марте 2017 года.
На протяжении последних пяти лет службы возглавлял аналогичное подразделение в Каменске-Уральском, до этого подполковник прошел полный рабочий путь в рядах Госавтоинспекции, начиная от простого инспектора дорожно-патрульной службы.
Напомним, начальник ГИБДД Екатеринбурга, подполковник Вячеслав Горев в январе текущего года был снят с должности. До назначения в уральскую столицу 12 марта 2013 года В. Горев возглавлял Госавтоинспекцию Ирбита. После снятия с должности руководителя ГИБДД Екатеринбурга он был отправлен обратно в Ирбит.
Здесь в соответствии с приказом главка от 11 января 2017 года он назначен на должность старшего участкового уполномоченного городской полиции. К исполнению служебных обязанностей в новом качестве В. Горев приступит в марте 2017 года.
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