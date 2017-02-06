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С банковских карт свердловчан начали принудительно списывать долги за энергоресурсы

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. В Свердловской области суды и банки приступили к списанию долгов за «коммуналку» с банковских карт неплательщиков по упрощенной процедуре. Об этом сообщает пресс-служба свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».



Процесс запущен в соответствии с постановлением Верховного суда РФ, принятого в конце 2016 года. Согласно нему, теперь ресурсоснабжающие организации смогут получить решение суда о взыскании средств в ускоренном порядке за несколько дней, получив судебный приказ. Принудительное взыскание коснется всех неоплаченных платежей за последние 10 лет.



В случае, если суду известно, в каком банке лежат деньги должника, судебный приказ направляется непосредственно в кредитную организацию. Если нет — это следует выяснить судебным приставам. Банк, в свою очередь, обязан исполнить судебный приказ, сам должник при этом может не знать о списании средств со своего счета.



«В случае, если денежных средств на счетах должника недостаточно, банк перечисляет имеющиеся средства и продолжает дальнейшее исполнение требований по исполнительному листу до тех пор, пока сумма задолженности не будет полностью погашена», — комментируют в пресс-службе свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».



В 2016 году ресурсоснабжающая компания направила почти 19 тыс. исполнительных листов в ПАО «Сбербанк России» о взыскании с физических лиц задолженности за энергоресурсы на сумму 210,5 млн руб. В итоге с расчетных счетов должников было списано 82 млн руб., по 6,6 тыс. исполнительных листов задолженность была погашена полностью (64,3 млн руб.). В компании намерены продолжить подобную практику и в 2017 году.



В настоящее время в Свердловской области задолженность клиентов — физических лиц за тепло составляет более 215 млн руб., за электроэнергию — свыше 1 млрд руб. Общая дебиторская задолженность перед Свердловским филиалом «Т Плюс» за тепловую энергию на начало 2017 года составила более 7,6 млрд руб., за электроэнергию — 6,8 млрд руб.

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