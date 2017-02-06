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В Екатеринбурге закрыли «Студию суши» из-за острой кишечной инфекции
6 февраль 2017 (11:23)
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области вручил компании «Студия суши» (улица Данила Зверева, 31а; юридическое лицо: ООО «Фудтайм») протокол о временном запрете деятельности организации питания.
Как сообщает пресс-служба ведомства, запрет действует с 4 февраля 2017 года.
Такие меры приняты в ходе расследования случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди клиентов заведения «Студия суши». С 1 по 5 февраля 2017 года за медпомощью обратились семь человек, детей среди них нет. В числе заболевших — один сотрудник службы доставки. Все пострадавшие госпитализированы в ГКБ № 40.
В рамках расследования специалистами надзорного ведомства проводится обследование объекта с отбором проб пищи, смывов, материала от сотрудников и т.д.
В адрес руководителя ООО «Фудтайм» выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Назначено проведение текущей и заключительной дезинфекции в помещениях студии суши; организовано медицинское наблюдение за контактными сотрудниками.
Как сообщает пресс-служба ведомства, запрет действует с 4 февраля 2017 года.
Такие меры приняты в ходе расследования случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди клиентов заведения «Студия суши». С 1 по 5 февраля 2017 года за медпомощью обратились семь человек, детей среди них нет. В числе заболевших — один сотрудник службы доставки. Все пострадавшие госпитализированы в ГКБ № 40.
В рамках расследования специалистами надзорного ведомства проводится обследование объекта с отбором проб пищи, смывов, материала от сотрудников и т.д.
В адрес руководителя ООО «Фудтайм» выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Назначено проведение текущей и заключительной дезинфекции в помещениях студии суши; организовано медицинское наблюдение за контактными сотрудниками.
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