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В Екатеринбурге закрыли «Студию суши» из-за острой кишечной инфекции

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области вручил компании «Студия суши» (улица Данила Зверева, 31а; юридическое лицо: ООО «Фудтайм») протокол о временном запрете деятельности организации питания.



Как сообщает пресс-служба ведомства, запрет действует с 4 февраля 2017 года.



Такие меры приняты в ходе расследования случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди клиентов заведения «Студия суши». С 1 по 5 февраля 2017 года за медпомощью обратились семь человек, детей среди них нет. В числе заболевших — один сотрудник службы доставки. Все пострадавшие госпитализированы в ГКБ № 40.



В рамках расследования специалистами надзорного ведомства проводится обследование объекта с отбором проб пищи, смывов, материала от сотрудников и т.д.



В адрес руководителя ООО «Фудтайм» выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Назначено проведение текущей и заключительной дезинфекции в помещениях студии суши; организовано медицинское наблюдение за контактными сотрудниками.

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