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Екатеринбургская компания «Минерал Ресурс» может быть признана банкротом

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Минерал Ресурс» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 2 февраля 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Тальк-Промресурс», сумма исковых требований составляет 1 млн 668 тыс. руб.



Напомним, ООО «Минерал Ресурс» зарегистрировано в Екатеринбурге и входит в группу компаний «Минерал Ресурс». Основным видом деятельности общества является резка, обработка и отделка камня. Предприятие занимается разработкой Синарского мраморного месторождения.

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