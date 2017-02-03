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АИЖК: Ставки по ипотечным кредитам в России снизились до уровня 2014 года

УрБК, Москва, 03.02.2017. Ставки по ипотечным кредитам в России в конце 2016 года составили 12-12,5%, а в среднем за год — около 12,6% по сравнению с 13,35% в 2015 году. Об этом сообщает Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).



По оценкам АИЖК, объем выданных ипотечных кредитов за 12 месяцев 2016 года вырос почти на 30% — до 1,475 трлн руб. Около 860 тыс. семей улучшили жилищные условия.



На 1 января 2017 года доля ипотечной задолженности со сроком задержки платежей 90 дней и более составляет 2,8% ипотечного портфеля. В условиях роста ипотечного портфеля доля со сроком задержки платежей на 90 дней и более постепенно снижается — по итогам 2015 года она составляла 3%, а максимальное значение доли просроченной ипотечной задолженности 90+ было зафиксировано в 2010 году — 7,1%.



«Мы ожидаем, что по итогам 2017 года объемы выдачи ипотечных кредитов составят рекордные 1,8 трлн руб., а ставки по ипотеке упадут до уровня 11% и ниже», — говорится в сообщении АИЖК.



В рамках государственной программы субсидирования ипотечных ставок на покупку жилья в новостройках в 2016 году выдано 304 тыс. кредитов на 556 млрд руб., что составляет 38% от совокупного объема выданных за 2016 год ипотечных кредитов.



Однако на фоне усиления конкуренции между участниками ипотечного рынка за 2016 год уровень концентрации несколько снизился — доля трех крупнейших ипотечных кредиторов снизилась на 4,5 п.п. с 79,3 до 74,9%.

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