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Возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам Сысертского АТП
31 январь 2017 (17:48)
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. Возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 145.1 УК РФ) по факту невыплаты зарплаты сотрудникам муниципального унитарного предприятия «Сысертское АТП».
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области, по версии следствия, в период с августа 2016 по январь 2017 годов руководство «Сысертского АТП», действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, не выплачивало заработную плату сотрудникам указанного предприятия.
В ведомстве отмечают, что это предприятие не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. Так, в декабре 2016 года было возбуждено уголовное дело по статье 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов».
По версии следствия, в период с апреля по август 2016 года неустановленное лицо из числа руководства «Сысертского АТП», зная о существовании налоговой недоимки в размере около 11 млн руб., сокрыло денежные средства организации в сумме более 7 млн руб., за счет которых должно было произведено взыскание задолженности по налогам. В настоящее время по данному уголовному делу также проводится расследование.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области, по версии следствия, в период с августа 2016 по январь 2017 годов руководство «Сысертского АТП», действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, не выплачивало заработную плату сотрудникам указанного предприятия.
В ведомстве отмечают, что это предприятие не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. Так, в декабре 2016 года было возбуждено уголовное дело по статье 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов».
По версии следствия, в период с апреля по август 2016 года неустановленное лицо из числа руководства «Сысертского АТП», зная о существовании налоговой недоимки в размере около 11 млн руб., сокрыло денежные средства организации в сумме более 7 млн руб., за счет которых должно было произведено взыскание задолженности по налогам. В настоящее время по данному уголовному делу также проводится расследование.
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