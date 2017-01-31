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Общественность не одобрила «транспортную революцию»
31 январь 2017 (16:48)
Сегодня состоялось расширенное заседание Общественных палат Свердловской области и Екатеринбурга, где обсуждались проблемы реформирования городской системы общественного транспорта. Напомним, что с 1 июля в уральской столице закроют 114 автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. За счет этого муниципальные власти планируют сократить интервал движения до 3-7 минут. Транспортная реформа в Екатеринбурге вызвала шквал критики со стороны граждан и представителей общественных организаций. Ситуация накаляется с каждым днем. На этой неделе в городе начались массовые митинги против новой маршрутной сети.
Заведующий кафедрой Экономики транспорта и логистики УГЛТУ, член Российской академии транспорта Рудольф Ковалев на совместном заседании Общественных палат Свердловской области и Екатеринбурга заявил, что разработчики проекта проигнорировали мнение экспертного сообщества.
«Разработка этого проекта велась в закрытом режиме. Информации было крайне мало. Я ее черпал из газет, из интернета. Среди разработчиков транспортной схемы я не нашел ни одного эксперта по этой теме. В Екатеринбурге функционирует диссертационный совет по транспортным системам городов. Там собраны специалисты со всей страны. Ни одного из его членов не привлекли к участию в проекте. Конечно, транспортная схема нуждается в изменениях. Но это очень материалоемкая, наукоемкая, мощная система. Она отлаживается десятилетиями. Почему-то Екатеринбург решил устроить транспортную революцию. Все сломать и создать новое. Это похоже на 7 ноября 1917 года, реформы Гайдара в 1990-х годах. Это не тот путь», — сообщил Рудольф Ковалев.
По его словам, разработчики проекта должны были воспользоваться методом математического моделирования.
«Есть современные программы. Все это можно «прокатать» на компьютере с малыми затратами. Нам говорят: «Интервал движения транспорта составит 5-7 минут». Вы что? Разве это реально? Утром тысячи машин из пригородов устремляются в Екатеринбург. Они создают многокилометровые пробки. Какие 5-7 минут? На мой взгляд, этот проект требует серьезной доработки с привлечением отечественных специалистов», — полагает Р. Ковалев.
Член Общественной палаты Свердловской области Мавзиля Юдина рассказала, что при разработке проекта «не были задействованы ни общественные, ни ветеранские организации».
«Инвалиды по зрению категорически возражают против изменения маршрутной сети. Разработчикам проекта надо еще работать и работать. Экономика не должна ущемлять интересы инвалидов, ветеранов, пожилых людей. Именно они в основном пользуются общественным транспортом. Время ожидания снизится до 7-10 минут? Бумага все стерпит. Но по факту это никогда не получится. Если в Екатеринбурге произойдет социальный взрыв, то наш город это не украсит. На мой взгляд, в своем нынешнем виде эта схема не приемлема», — считает Мавзиля Юдина.
Член Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов сообщил, что рядовые жители Екатеринбурга также не поддерживают нововведения.
«Мы опросили 620 пассажиров общественного транспорта. 81% населения устраивает текущая маршрутная сеть. 71% считают, что новая схема движения транспорта не нужна. 92% высказались за то, чтобы провести общественные слушания по этому вопросу», — рассказал Сергей Полыганов.
Председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко считает, что городские власти запоздали с началом проведения разъяснительной работы среди населения.
«Почему мы провоцируем различные сходки, угрозы? Сейчас вот собирается народ на площади Обороны. С одной стороны, это волеизъявление горожан. С другой, нужны ли эти протесты нашему городу с точки зрения стабильности? В разгар обсуждения новой транспортной схемы появляется новость о том, что с 1 февраля РЭК на 2 рубля поднимает стоимость проезда. Что мы делаем с людьми? Можно ли это считать уважением к горожанам?», — сообщил Станислав Набойченко.
Отметим, что сегодня на площади Обороны собралось около 200 екатеринбуржцев. Граждане требовали отменить «транспортную блокаду», оставить их районам привычные маршруты, сохранить для пенсионеров, инвалидов и родителей с колясками возможность передвигаться по городу без пересадок. Не исключено, что в ближайшее время в Екатеринбурге состоятся новые, еще более массовые акции протеста против внедрения новой маршрутной сети.
Заведующий кафедрой Экономики транспорта и логистики УГЛТУ, член Российской академии транспорта Рудольф Ковалев на совместном заседании Общественных палат Свердловской области и Екатеринбурга заявил, что разработчики проекта проигнорировали мнение экспертного сообщества.
«Разработка этого проекта велась в закрытом режиме. Информации было крайне мало. Я ее черпал из газет, из интернета. Среди разработчиков транспортной схемы я не нашел ни одного эксперта по этой теме. В Екатеринбурге функционирует диссертационный совет по транспортным системам городов. Там собраны специалисты со всей страны. Ни одного из его членов не привлекли к участию в проекте. Конечно, транспортная схема нуждается в изменениях. Но это очень материалоемкая, наукоемкая, мощная система. Она отлаживается десятилетиями. Почему-то Екатеринбург решил устроить транспортную революцию. Все сломать и создать новое. Это похоже на 7 ноября 1917 года, реформы Гайдара в 1990-х годах. Это не тот путь», — сообщил Рудольф Ковалев.
По его словам, разработчики проекта должны были воспользоваться методом математического моделирования.
«Есть современные программы. Все это можно «прокатать» на компьютере с малыми затратами. Нам говорят: «Интервал движения транспорта составит 5-7 минут». Вы что? Разве это реально? Утром тысячи машин из пригородов устремляются в Екатеринбург. Они создают многокилометровые пробки. Какие 5-7 минут? На мой взгляд, этот проект требует серьезной доработки с привлечением отечественных специалистов», — полагает Р. Ковалев.
Член Общественной палаты Свердловской области Мавзиля Юдина рассказала, что при разработке проекта «не были задействованы ни общественные, ни ветеранские организации».
«Инвалиды по зрению категорически возражают против изменения маршрутной сети. Разработчикам проекта надо еще работать и работать. Экономика не должна ущемлять интересы инвалидов, ветеранов, пожилых людей. Именно они в основном пользуются общественным транспортом. Время ожидания снизится до 7-10 минут? Бумага все стерпит. Но по факту это никогда не получится. Если в Екатеринбурге произойдет социальный взрыв, то наш город это не украсит. На мой взгляд, в своем нынешнем виде эта схема не приемлема», — считает Мавзиля Юдина.
Член Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов сообщил, что рядовые жители Екатеринбурга также не поддерживают нововведения.
«Мы опросили 620 пассажиров общественного транспорта. 81% населения устраивает текущая маршрутная сеть. 71% считают, что новая схема движения транспорта не нужна. 92% высказались за то, чтобы провести общественные слушания по этому вопросу», — рассказал Сергей Полыганов.
Председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко считает, что городские власти запоздали с началом проведения разъяснительной работы среди населения.
«Почему мы провоцируем различные сходки, угрозы? Сейчас вот собирается народ на площади Обороны. С одной стороны, это волеизъявление горожан. С другой, нужны ли эти протесты нашему городу с точки зрения стабильности? В разгар обсуждения новой транспортной схемы появляется новость о том, что с 1 февраля РЭК на 2 рубля поднимает стоимость проезда. Что мы делаем с людьми? Можно ли это считать уважением к горожанам?», — сообщил Станислав Набойченко.
Отметим, что сегодня на площади Обороны собралось около 200 екатеринбуржцев. Граждане требовали отменить «транспортную блокаду», оставить их районам привычные маршруты, сохранить для пенсионеров, инвалидов и родителей с колясками возможность передвигаться по городу без пересадок. Не исключено, что в ближайшее время в Екатеринбурге состоятся новые, еще более массовые акции протеста против внедрения новой маршрутной сети.
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