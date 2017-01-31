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В Екатеринбурге состоялся митинг против введения новой транспортной схемы

31 январь 2017 (15:04)

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. В Екатеринбурге на площади Обороны состоялся митинг против введения в городе с 1 июля 2017 года новой схемы движения общественного транспорта.

Напомним, согласно предлагаемой разработчиками схеме, в уральской столице закроют 114 автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. Жителям города придется делать по несколько пересадок, чтобы доехать до мест, куда раньше добирались напрямую.

В Екатеринбурге состоялся митинг против введения новой транспортной схемы

Митинг собрал около 200 жителей Екатеринбурга. Граждане требовали отменить «транспортную блокаду», оставить их районам привычные маршруты, сохранить для пенсионеров, инвалидов и родителей с колясками возможность передвигаться по городу без пересадок.

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