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В Екатеринбурге состоялся митинг против введения новой транспортной схемы
31 январь 2017 (15:04)
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. В Екатеринбурге на площади Обороны состоялся митинг против введения в городе с 1 июля 2017 года новой схемы движения общественного транспорта.
Напомним, согласно предлагаемой разработчиками схеме, в уральской столице закроют 114 автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. Жителям города придется делать по несколько пересадок, чтобы доехать до мест, куда раньше добирались напрямую.
Митинг собрал около 200 жителей Екатеринбурга. Граждане требовали отменить «транспортную блокаду», оставить их районам привычные маршруты, сохранить для пенсионеров, инвалидов и родителей с колясками возможность передвигаться по городу без пересадок.
Напомним, согласно предлагаемой разработчиками схеме, в уральской столице закроют 114 автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. Жителям города придется делать по несколько пересадок, чтобы доехать до мест, куда раньше добирались напрямую.
Митинг собрал около 200 жителей Екатеринбурга. Граждане требовали отменить «транспортную блокаду», оставить их районам привычные маршруты, сохранить для пенсионеров, инвалидов и родителей с колясками возможность передвигаться по городу без пересадок.
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