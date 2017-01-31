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Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 14 коп.

31 январь 2017 (15:37)

УрБК, Москва, 31.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 1 февраля. Курс долл. США снизился на 7,67 коп., до 60,08 руб. Курс евро снизился на 14,83 коп., составив 64,28 руб.

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