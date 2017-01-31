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Энергетики отключили электричество в Муниципальном объединении автобусных предприятий Екатеринбурга
31 январь 2017 (15:22)
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. Екатеринбургская электросетевая компания (ЕЭСК) отключила электричество Муниципальному объединению автобусных предприятий (МОАП), в ближайшие дни такая же участь ожидает Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление (ЕТТУ).
Как сообщили УрБК в пресс-службе ЕЭСК, счет транспортным предприятиям в обоих случаях выставил «Екатеринбургэнергосбыт». У МОАП контрольный срок был 30 января, у ЕТТУ контрольный срок назначен на 6 февраля.
«МОАП мы отключили вчера, но это не сказалось на их работе — без света остались только здания. А вот у ЕТТУ, если предприятие не погасит долги, будут обесточены и тягловые подстанции, транспорт ходить не сможет», — отметили в пресс-службе.
Как сообщили УрБК в пресс-службе ЕЭСК, счет транспортным предприятиям в обоих случаях выставил «Екатеринбургэнергосбыт». У МОАП контрольный срок был 30 января, у ЕТТУ контрольный срок назначен на 6 февраля.
«МОАП мы отключили вчера, но это не сказалось на их работе — без света остались только здания. А вот у ЕТТУ, если предприятие не погасит долги, будут обесточены и тягловые подстанции, транспорт ходить не сможет», — отметили в пресс-службе.
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