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Суд рассмотрит иск о банкротстве «Уральского завода сварных арматурных сеток»

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уральский завод сварных арматурных сеток» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 24 января 2017 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 2 млн 413 тыс. руб.



Напомним, ООО «Уральский завод сварных арматурных сеток» зарегистрировано в 2006 году в Екатеринбурге. Предприятие занимается производством готовых металлических изделий и строительных металлоконструкций.

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