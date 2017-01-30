Новости дня
Суд рассмотрит иск о банкротстве «Уральского завода сварных арматурных сеток»
30 январь 2017 (17:55)
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уральский завод сварных арматурных сеток» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 24 января 2017 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 2 млн 413 тыс. руб.
Напомним, ООО «Уральский завод сварных арматурных сеток» зарегистрировано в 2006 году в Екатеринбурге. Предприятие занимается производством готовых металлических изделий и строительных металлоконструкций.
Соответствующий документ поступил в суд 24 января 2017 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 2 млн 413 тыс. руб.
Напомним, ООО «Уральский завод сварных арматурных сеток» зарегистрировано в 2006 году в Екатеринбурге. Предприятие занимается производством готовых металлических изделий и строительных металлоконструкций.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд рассмотрит иск о банкротстве Уральского завода многогранных опор
- Суд рассмотрит иск о банкротстве «Асбестовского завода металлоконструкций»
- Суд рассмотрит иск о банкротстве Алапаевского машиностроительного завода
- Суд рассмотрит иск о банкротстве Алапаевского машиностроительного завода
- ООО «Уральский завод арматурных сеток» и ООО «Уральский завод сварных арматурных сеток» начали судебные разбирательства о праве на товарный знак
Loading...