Airbus и Boeing могут отказаться от свердловского титана

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что международные авиастроительные корпорации Airbus и Boeing могут отказаться от закупки титана на ВСМПО-АВИСМА (Верхняя Салда, Свердловская область). Это связано с изменением технологии производства авиалайнеров. Если это произойдет, то будущее свердловского предприятия окажется под большим вопросом. По словам экспертов, компенсировать потерю ключевых потребителей будет практически невозможно.Резонансное заявление Андрей Беседин сделал на совместном заседании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Уральской торгово-промышленной палаты и членов регионального правительства.«И «Титановая долина», и Корпорация развития Среднего Урала, и министерство инвестиций и развития Свердловской области прекрасно знают, к чему сейчас склоняются наши переговоры с Boeing и Airbus. Совсем не за горами время, когда им не понадобится наш титан. Потому что вся конструкторская мысль направлена на то, чтобы перейти совершенно на другие материалы. Речь идет о композитном крыле, части фюзеляжей и другие. Если это произойдет, то 20% внешнеторгового оборота Свердловской области растает, как дым (около 2 млрд долл. США в год — прим. ред.)», — считает Андрей Беседин.Отметим, что крупнейшим в России производителем титана является предприятие ВСМПО-АВИСМА. По итогам 2015 года предприятие экспортировало 60% выпускаемой продукции: 46% — в США, 41% — в страны Евросоюза, Северной и Южной Америки (без США) — 7%, Юго-восточной Азии — 5%. Львиную долю закупок сделали международные авиастроительные корпорации Boeing (США) и Airbus (штаб-квартира находится во Франции).На предприятии не смогли оперативно прокомментировать УрБК высказывание Андрея Беседина. Между тем в отчете за III квартал 2016 года отмечается, что представители ВСМПО-АВИСМА не видят для себя рисков из-за расширения доли композитных материалов при строительстве самолетов.«В авиационных двигателях жаропрочные титановые сплавы применяются для изготовления лопаток, дисков и других элементов вентилятора и низких ступеней компрессора. В то время как широкое распространение композитных материалов в производстве самолетов может рассматриваться как угроза для остальных материалов, для титана это только улучшает положение, так как композиты способствуют расширению роли этого металла в авиастроении», — говорится в ежеквартальном отчете ВСМПО-АВИСМА.Заслуженный изобретатель РФ, глава научно-производственного предприятия «ФАН» (специализируется на разработке металлургических сплавов) Анатолий Филиппенков также не видит серьезных рисков для будущего ВСМПО-АВИСМА.«При строительстве самолетов необходимо закупить огромный объем титана. Композиционные материалы очень дорогие. Они больше подходит для строительства спецсамолетов, дронов и прочей продукции. Я много лет занимаюсь изучением титана. Могу с полной уверенностью сказать, что в ближайшие 10-20 лет композитные материалы не смогут полностью вытеснить этот металл. На композиты невозможно перевести все самолеты. Максимум 5% от каждого лайнера. Еще при прежнем президенте США Бараке Обаме было достигнуто соглашение об открытии второго совместного предприятия Boeing и ВСМПО-АВИСМА. Это говорит о том, что американцы заинтересованы в продолжении сотрудничества со свердловским предприятием», — полагает Анатолий Филиппенков.По его словам, титан используется не только при строительстве самолетов, но и для изготовления продукции военно-промышленного комплекса. Это позволяет производителям металла застраховаться от возможных рисков.Однако если сбудутся самые пессимистичные прогнозы и международные корпорации начнут резко сокращать долю титана в строительстве авиалайнеров, то ВСМПО-АВИСМА может столкнуться с серьезными проблемами. Предприятие будет вынуждено сокращать объемы выпуска металла и оптимизировать численность своих сотрудников. Не исключено, что в этом случае предприятие откажется от проекта создания особой экономической зоны «Титановая долина», где оно является головным резидентом.