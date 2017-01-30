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В Екатеринбурге 6 февраля могут встать все трамваи и троллейбусы из-за долгов за электричество
30 январь 2017 (15:47)
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. В Екатеринбурге из-за долгов за электроэнергию ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) 6 февраля 2017 года могут полностью отключить от электроснабжения.
Как рассказали в пресс-службе «Екатеринбургской электросетевой компании», им поступила соответствующая заявка от «Екатеринбургэнергосбыта».
«ТТУ было отправлено уведомление о наличии и необходимости погасить существующую задолженность (сумма долго неизвестна). На погашение у предприятия есть месяц. Если ТТУ не оплатит долги, то 6 февраля будет полностью отключено от электроснабжения», — пояснили в пресс-службе «Екатеринбургской электросетевой компании».
Стоит отметить, что если отключение произойдет, то весь городской электротранспорт, в частности, трамваи и троллейбусы, будут обесточены.
Как рассказали в пресс-службе «Екатеринбургской электросетевой компании», им поступила соответствующая заявка от «Екатеринбургэнергосбыта».
«ТТУ было отправлено уведомление о наличии и необходимости погасить существующую задолженность (сумма долго неизвестна). На погашение у предприятия есть месяц. Если ТТУ не оплатит долги, то 6 февраля будет полностью отключено от электроснабжения», — пояснили в пресс-службе «Екатеринбургской электросетевой компании».
Стоит отметить, что если отключение произойдет, то весь городской электротранспорт, в частности, трамваи и троллейбусы, будут обесточены.
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