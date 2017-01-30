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В Каменске-Уральском за 55,877 млн рублей выставлено на торги недостроенное здание Центра досуга

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. В Каменске-Уральском на торги в виде открытого аукциона выставлено имущество ООО «Стройком». Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



К продаже предлагается недостроенное здание Центра досуга площадью 1 тыс. 400,8 кв. м. с правом аренды земельного участка площадью 2 тыс. 324 кв. м. Имущество расположено в Каменске-Уральском, с северо-восточной стороны жилого дома № 25 по улице Кунавина.



Имущество находится в залоге, который снимается после продажи имущества. Начальная цена — 55 млн 877 тыс. 552 руб.



Заявки принимаются с 30 января по 3 марта 2017 года. Аукцион состоится 15 марта 2017 года.



ООО «Стройком» признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 22 августа 2016 года.

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